Тихоокеанское
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12:50, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на вертикальный забег по склонам «Горного воздуха»

Сахалинцев приглашают на вертикальный забег по склонам «Горного воздуха»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все желающие старше 14 лет могут проверить свою выносливость и покорить одну из самых живописных локаций Южно-Сахалинска в День физкультурника - 8 августа. Вертикальный забег на дистанцию 1,5 км будет проходить на склонах СТК «Горный воздух».

Регистрация участников личного зачета или командной эстафеты проходит по ссылке: myrace.info/events/2066. Там же размещена подробная информация о мероприятии. 

Обращаем внимание, для участия необходимо предоставить оригинал или копию медицинской справки (не старше 6 месяцев).

Получить свой нагрудный номер можно будет 7 августа с 10:00 до 18:00 в легкоатлетическом манеже (ул. Горького, 39), а также 8 августа с 09:30 до 10:30 на нижней станции СТК «Горный воздух». Здесь же в 11:00 будет дан старт легкоатлетического забега.

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