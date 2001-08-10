Сахалинцев приглашают на вертикальный забег по склонам «Горного воздуха»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все желающие старше 14 лет могут проверить свою выносливость и покорить одну из самых живописных локаций Южно-Сахалинска в День физкультурника - 8 августа. Вертикальный забег на дистанцию 1,5 км будет проходить на склонах СТК «Горный воздух».
Регистрация участников личного зачета или командной эстафеты проходит по ссылке: myrace.info/events/2066. Там же размещена подробная информация о мероприятии.
Обращаем внимание, для участия необходимо предоставить оригинал или копию медицинской справки (не старше 6 месяцев).
Получить свой нагрудный номер можно будет 7 августа с 10:00 до 18:00 в легкоатлетическом манеже (ул. Горького, 39), а также 8 августа с 09:30 до 10:30 на нижней станции СТК «Горный воздух». Здесь же в 11:00 будет дан старт легкоатлетического забега.
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