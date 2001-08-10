На Сахалине выявили лучших автогонщиков регион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе на площадке дронопорта «Пушистый» 22 июня определили сильнейших. Участниками соревнований стали более 20 спортсменов, которые боролись за победу в двух дисциплинах – «тайм аттак» и «дрифт».

В заездах на время в классе «Sport» лучший результат показал Евгений Рожков. Владимир Миряхин опередил соперников в классе «Track», Алексей Быков – в классе «GT», а Александр Назаров – в классе «Unlimited». В индивидуальном дрифте судьи отдали первое место Никите Беломестову. Вторую позицию занял Влад Тарабаев, бронзовым призером стал Илья Капыш.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областного министерства спорта, командные соревнования по дрифту принесли золото коллективу «1G Motosport». Серебряные награды достались «Union team», а бронзу забрала команда «Ebi Dori». Все призеры получили кубки и дипломы соответствующих степеней.