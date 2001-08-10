Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и интеллектуальными нарушениями. Турнир приурочили ко Дню защиты детей, а участие в нем приняли более 50 пловцов.

Состязания состоялись в Центре водных видов спорта «Волна». На старт вышли спортсмены из Ногликов и областного центра.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, организаторы турнира отметили, что это важное событие для спортсменов. Там подчеркнули, что гордятся каждым участником, который вышел на старт. По словам организаторов, такие соревнования способны привлекать внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, ведь спорт объединяет всех. Пловцы состязались в дисциплинах «вольный стиль» и «на спине».

По результатам заплывов первые места среди спортсменов с ПОДА заняли Диана Ожерельева и Михаил Чернявский.

Среди пловцов с интеллектуальными нарушениями по две золотых медали завоевали Анна Семенюк, Дмитрий Им, Кирилл Шишкин, Артём Дедов, Степан Елисеев и Диана Азизбаева. Также на высшую ступень пьедестала поднялись Виталий Герасин, Андрей Залесов, Илья Асташов, Арсен Кочоров, Умар Акмаджанов, Семен Губанов и Ольга Богомолова.

Тренер по адаптивной физической культуре спорткомплекса «Арена» в Ногликах Сергей Юферов (наставник Ольги Богомоловой) рассказал, что для его подопечных каждый приезд на соревнования регионального уровня является большим событием. По его словам, дополнительно мотивировать спортсменов не нужно — каждый старается и выкладывается на сто процентов. Он добавил, что сегодня Ольге удалось занять первое место, и для нее это большое событие, которое станет хорошим мотиватором для других спортсменов из района.