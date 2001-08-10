В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по плаванию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и интеллектуальными нарушениями. Турнир приурочили ко Дню защиты детей, а участие в нем приняли более 50 пловцов.
Состязания состоялись в Центре водных видов спорта «Волна». На старт вышли спортсмены из Ногликов и областного центра.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, организаторы турнира отметили, что это важное событие для спортсменов. Там подчеркнули, что гордятся каждым участником, который вышел на старт. По словам организаторов, такие соревнования способны привлекать внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, ведь спорт объединяет всех. Пловцы состязались в дисциплинах «вольный стиль» и «на спине».
По результатам заплывов первые места среди спортсменов с ПОДА заняли Диана Ожерельева и Михаил Чернявский.
Среди пловцов с интеллектуальными нарушениями по две золотых медали завоевали Анна Семенюк, Дмитрий Им, Кирилл Шишкин, Артём Дедов, Степан Елисеев и Диана Азизбаева. Также на высшую ступень пьедестала поднялись Виталий Герасин, Андрей Залесов, Илья Асташов, Арсен Кочоров, Умар Акмаджанов, Семен Губанов и Ольга Богомолова.
Тренер по адаптивной физической культуре спорткомплекса «Арена» в Ногликах Сергей Юферов (наставник Ольги Богомоловой) рассказал, что для его подопечных каждый приезд на соревнования регионального уровня является большим событием. По его словам, дополнительно мотивировать спортсменов не нужно — каждый старается и выкладывается на сто процентов. Он добавил, что сегодня Ольге удалось занять первое место, и для нее это большое событие, которое станет хорошим мотиватором для других спортсменов из района.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня Три землетрясения магнитудой до 6,4 произошли на Камчатке за 10 минут
10:13 Сегодня Жителю Южно-Курильского района грозит до года тюрьмы за повторную езду без прав
09:49 Сегодня В Макарове мужчина замахнулся велосипедом на сотрудницу полиции и толкнул её
09:57 Сегодня В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
11:12 3 Июня Из аэровокзала Южно-Сахалинска за 20 минут эвакуировали порядка 400 человек
17:16 4 Июня Подросток на Сахалине разбил камнем стекло и угнал автомобиль
13:21 5 Июня Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:57 Сегодня В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»
- 12:16 5 Июня Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы
- 12:09 4 Июня На Сахалине открыли выставку редких книг к 160-летию словаря Даля
- 14:12 3 Июня Известный путешественник из Гонконга проведет встречу в краеведческом музее Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?