На Сахалине ветераны СВО определили сильнейших в страйкболе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли спортивные состязания по страйкболу среди ветеранов боевых действий и членов их семей. Мероприятие под названием «Сильные не только духом!» собрало несколько команд из областного центра.

Организатором выступило региональное министерство спорта. Это комплексное физкультурное событие было предназначено для участников и инвалидов боевых действий, ветеранов специальной военной операции, а также для их близких родственников. Турнир в дисциплине «страйкбол» проходил на одной из площадок города.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта, обеспечение безопасности на пути следования команд к месту соревнований прошло в штатном режиме. Что касается самих игр, то в них приняли участие шесть команд. Общее количество спортсменов превысило 30 человек. Все они представляли областной центр Сахалинской области.

Игры выдались напряженными и зрелищными. После серии встреч судейская коллегия подвела итоги. Первое место заняла команда с названием «Тайфун 65». Серебряными призерами стали бойцы «Арсенала». Замкнула тройку лидеров команда «Центр «Воин». Добавим, что подобные мероприятия, по замыслу организаторов, направлены на реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов через физическую культуру.