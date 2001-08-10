На Сахалине стартовал турнир по водному поло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное физкультурное мероприятие по водному поло, посвященный ко Дню защиты детей, стартовал в Центре водных видов спорта «Волна».

10 команд из областного центра и Благовещенска сражаются за звание сильнейших.

- Мы впервые проводим открытый региональный турнир. Это действительно знаменательное событие. Планируется, что эти старты будут ежегодными. Надеемся, что в следующем году приедет больше команд. Желаю всем командам удачи! Пусть победит сильнейший, - напутствовал заместитель министра спорта Станислав Тюрин.

Директор спортивной школы водных видов спорта В.В. Сальникова Сергей Мелешков сказал, что региональное отделение водного поло появилось два года назад, в котором занимаются более 100 спортсменов.

- Я тренирую команду мальчиков 2013-2016 годов рождения. По моему мнению, сахалинские команды могут составить нам серьезную конкуренцию. Самое важное в этом виде спорта - уметь держаться на воде. Если мы говорим про мяч, то его прием и передача взаимосвязаны и являются ключевыми элементами в водном поло, - отметил тренер-преподаватель Кирилл Богданов из Благовещенска.

Завтра состязания продолжаться. Начало в 12:00. Вход для зрителей свободный.