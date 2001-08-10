Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2026
Сейчас 22:33
71,55|86,25
Сахалинца, судимого за пьяную езде, вновь поймали нетрезвым за рулем
16:48, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовал турнир по водному поло

На Сахалине стартовал турнир по водному поло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное физкультурное мероприятие по водному поло, посвященный ко Дню защиты детей, стартовал в Центре водных видов спорта «Волна».

10 команд из областного центра и Благовещенска сражаются за звание сильнейших.

- Мы впервые проводим открытый региональный турнир. Это действительно знаменательное событие. Планируется, что эти старты будут ежегодными. Надеемся, что в следующем году приедет больше команд. Желаю всем командам удачи! Пусть победит сильнейший, - напутствовал заместитель министра спорта Станислав Тюрин.

Директор спортивной школы водных видов спорта В.В. Сальникова Сергей Мелешков сказал, что региональное отделение водного поло появилось два года назад, в котором занимаются более 100 спортсменов.

- Я тренирую команду мальчиков 2013-2016 годов рождения. По моему мнению, сахалинские команды могут составить нам серьезную конкуренцию. Самое важное в этом виде спорта - уметь держаться на воде. Если мы говорим про мяч, то его прием и передача взаимосвязаны и являются ключевыми элементами в водном поло, - отметил тренер-преподаватель Кирилл Богданов из Благовещенска.

Завтра состязания продолжаться. Начало в 12:00. Вход для зрителей свободный.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?