Сахалинки завоевали в Пекине первое место в соревнованиях по керлингу среди девушек до 18 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве спорта Сахалинской области поздравили женскую сборную команду островного региона по кёрлингу с успешным выступлением на азиатском турнире по кёрлингу в Пекине. Сахалинки завоевали первое место в соревнованиях среди девушек до 18 лет, не проиграв ни одной встречи, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорта.

Заслуженные награды тренерам и игрокам команды вручил глава регионального спортивного ведомства Артём Подшивалов. Мария Эм, Надежда Климова, Надежда Беспалова и Надежда Дехтелинская награждены Благодарственными письмами за достижение высоких спортивных результатов сезона 2025-2026 года по кёрлингу на азиатском турнире среди девушек до 18 лет и первенстве Дальневосточного федерального округа среди девушек до 19 лет по Владивостоке. Тренеры команды Екатерина Антонова и Татьяна Лукина отмечены Благодарственными письмами за высокий вклад в развитие керлинга на территории Сахалинской области и достойную подготовку спортсменов в нынешнем сезоне.