Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине прошла открытая тренировка спортсменов сборной России по прыжкам в воду. Занятие состоялось 28 мая 2026 года в центре водных видов спорта «Волна».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, тренировку провели островные спортсмены сборной России Ульяна Клюева и Григорий Иванов, а посетил её министр спорта региона Артем Подшивалов.

Министр отметил, что на сегодняшний день ребята являются лидерами по прыжкам в воду и входят в состав сборной Российской Федерации. По его словам, отрадно наблюдать, как Ульяна и Григорий достойно представляют регион на всероссийских стартах. Артем Подшивалов добавил, что всегда следит за их высокими достижениями, и его также интересует, как спортсмены устроились и как им живется на Сахалине. Министр подчеркнул, что радует: островной регион стал для них вторым домом, и они гордо называют себя сахалинцами. Он напутствовал, что буквально через неделю ребята примут участие в углубленном медицинском обследовании в Московской области, там же будут проведены сборы для формирования команды на чемпионат Европы, который пройдет в июле в Париже. Артем Подшивалов пожелал спортсменам удачи и профессиональных успехов.

Чемпионка Европы и первенства мира, серебряный призер юношеских Олимпийских игр Ульяна Клюева отметила, что на острове есть все условия для подготовки к состязаниям любого уровня. Она подчеркнула, что этот критерий стал ключевым при принятии решения о переезде на Сахалин.

Ульяна Клюева также поделилась, что для неё этот вид спорта — эстетика и грация. Изначально она занималась художественной гимнастикой, а в 9 лет папа решил отдать её в секцию прыжков в воду, после чего она влюбилась в этот спорт. По её словам, прыжки в воду — это её жизнь.

В декабре 2026 года в Южно-Сахалинске запланирован супер-финал по прыжкам в воду, где лучшие спортсмены страны будут сражаться за выход на чемпионат и Кубок мира. Это один из важнейших этапов подготовки к Летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.