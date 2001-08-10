На Сахалине прошла открытая тренировка спортсменов сборной России по прыжкам в воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине прошла открытая тренировка спортсменов сборной России по прыжкам в воду. Занятие состоялось 28 мая 2026 года в центре водных видов спорта «Волна».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, тренировку провели островные спортсмены сборной России Ульяна Клюева и Григорий Иванов, а посетил её министр спорта региона Артем Подшивалов.
Министр отметил, что на сегодняшний день ребята являются лидерами по прыжкам в воду и входят в состав сборной Российской Федерации. По его словам, отрадно наблюдать, как Ульяна и Григорий достойно представляют регион на всероссийских стартах. Артем Подшивалов добавил, что всегда следит за их высокими достижениями, и его также интересует, как спортсмены устроились и как им живется на Сахалине. Министр подчеркнул, что радует: островной регион стал для них вторым домом, и они гордо называют себя сахалинцами. Он напутствовал, что буквально через неделю ребята примут участие в углубленном медицинском обследовании в Московской области, там же будут проведены сборы для формирования команды на чемпионат Европы, который пройдет в июле в Париже. Артем Подшивалов пожелал спортсменам удачи и профессиональных успехов.
Чемпионка Европы и первенства мира, серебряный призер юношеских Олимпийских игр Ульяна Клюева отметила, что на острове есть все условия для подготовки к состязаниям любого уровня. Она подчеркнула, что этот критерий стал ключевым при принятии решения о переезде на Сахалин.
Ульяна Клюева также поделилась, что для неё этот вид спорта — эстетика и грация. Изначально она занималась художественной гимнастикой, а в 9 лет папа решил отдать её в секцию прыжков в воду, после чего она влюбилась в этот спорт. По её словам, прыжки в воду — это её жизнь.
В декабре 2026 года в Южно-Сахалинске запланирован супер-финал по прыжкам в воду, где лучшие спортсмены страны будут сражаться за выход на чемпионат и Кубок мира. Это один из важнейших этапов подготовки к Летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня С начала года на железнодорожных переездах в Сахалинской области произошло три аварии
09:15 Сегодня Пациент в больнице Корсакова решил покурить на кровати, в итоге пришлось эвакуировать 90 человек
09:43 Сегодня Госавтоинспекция задержала на Сахалине 19 нетрезвых и бесправных водителей за сутки
09:51 Сегодня В России предложил выдавать полмиллиона переезжающим в село семьям
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
10:09 21 Мая На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 11:03 Сегодня Более 16,6 тыс. мер поддержки оказал Кадровый центр Сахалинской области с начала года
- 11:34 Вчера Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
- 10:11 26 Мая Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?