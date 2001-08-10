Завтра на Сахалине пройдет всероссийский полумарафон "Забег.РФ"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» завтра, 23 мая 2026 года, проведут Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Организаторы подготовили отдельные дистанции для детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья и взрослых спортсменов. Главные события дня – парад открытия в 16:00 и масс-старт на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км в 17:00.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, программа забега расписана поминутно. Сначала организаторы проведут парад открытия ровно в 16:00. Уже через 15 минут, в 16:15, стартуют девочки 5–7 лет – им предстоит преодолеть 500 метров. В 16:20 на ту же дистанцию выйдут мальчики того же возраста. Дистанцию в 1 километр организаторы назначили сразу для двух возрастных категорий: в 16:30 бегут дети 8–10 лет и 11–12 лет, причем мальчики и девочки стартуют вместе. В 16:40 дистанцию в 1 км преодолевают участники с ограниченными возможностями здоровья.
Масс-старт на основные дистанции – 5 км, 10 км и 21,1 км – начнется в 17:00. Участники и зрители смогут оставить личный транспорт на парковке слева от спортивной школы «Кристалл». В пресс-службе министерства спорта региона предупредили: количество парковочных мест ограничено, поэтому сотрудники ведомства рекомендуют пользоваться общественным транспортом.
