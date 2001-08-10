Более 150 ветеранов СВО поборются за Кубок Защитников Отечества на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартует третий ежегодный «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования пройдут в Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток» с 30 апреля по 2 мая. Участие в них примут более 150 ветеранов со всей области.
Спортсмены уже активно тренируются. Например, на базе федерации настольного тенниса в спорткомплексе «Гидрострой» ветераны по вечерам занимают сразу несколько столов – они заранее бронируют их под себя. Ветеран СВО Виктор Быстров рассказал, что играл в настольный теннис 20 лет назад и сейчас попросил товарища потренироваться с ним, чтобы сразу играть с сильным соперником. Так у него будет больше шансов хорошо выступить на Кубке.
При этом Виктор находит время и для волейбольной команды ветеранов. Он уже участвовал во всероссийских турнирах по волейболу сидя и теперь делится опытом с товарищами. Под руководством тренера Константина Петровича спортсмены отрабатывают индивидуальные навыки и командную игру.
Турнир откроется 30 апреля в 9:30. Церемония награждения и закрытия пройдёт 2 мая в универсальном зале УТЦ «Восток». Зрители смогут попасть на состязания бесплатно по специальному QR-коду. Организаторы будут распространять его накануне соревнований через соцсети филиала фонда «Защитники Отечества» и министерства спорта региона.
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
08:12 Сегодня Сахалинец собрал деньги с родителей, чтобы свозить детей на фестиваль, и перестал выходить на связь
10:26 Сегодня В Южно-Сахалинске в автомобиле на парковке обнаружили тело мужчины
12:57 Сегодня Генацвале, "Гиорги" продолжает радовать вас яркими событиями
10:32 Сегодня На Сахалине завершилась Зимняя футбольная лига-2026
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
- 12:57 Сегодня Генацвале, "Гиорги" продолжает радовать вас яркими событиями
- 10:32 Сегодня На Сахалине завершилась Зимняя футбольная лига-2026
- 10:48 Вчера Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
- 16:32 20 Апреля В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
