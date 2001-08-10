Более 150 ветеранов СВО поборются за Кубок Защитников Отечества на Сахалине

На Сахалине стартует третий ежегодный «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования пройдут в Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток» с 30 апреля по 2 мая. Участие в них примут более 150 ветеранов со всей области.

Спортсмены уже активно тренируются. Например, на базе федерации настольного тенниса в спорткомплексе «Гидрострой» ветераны по вечерам занимают сразу несколько столов – они заранее бронируют их под себя. Ветеран СВО Виктор Быстров рассказал, что играл в настольный теннис 20 лет назад и сейчас попросил товарища потренироваться с ним, чтобы сразу играть с сильным соперником. Так у него будет больше шансов хорошо выступить на Кубке.

При этом Виктор находит время и для волейбольной команды ветеранов. Он уже участвовал во всероссийских турнирах по волейболу сидя и теперь делится опытом с товарищами. Под руководством тренера Константина Петровича спортсмены отрабатывают индивидуальные навыки и командную игру.

Турнир откроется 30 апреля в 9:30. Церемония награждения и закрытия пройдёт 2 мая в универсальном зале УТЦ «Восток». Зрители смогут попасть на состязания бесплатно по специальному QR-коду. Организаторы будут распространять его накануне соревнований через соцсети филиала фонда «Защитники Отечества» и министерства спорта региона.