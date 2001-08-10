Более 200 спортсменов разыграли медали Сахалинского рубежа по киокусинкай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по киокусинкай «Сахалинский рубеж». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, за медали боролись более 200 спортсменов из всех районов островного региона. Турнир состоялся в учебно-тренировочном комплексе «Восток».
Традиционно организаторы выявляли сильнейших в двух дисциплинах – «ката» и «кумите». По итогам выступлений в обеих дисциплинах одной из победительниц стала 17-летняя Диана Черенда. Девушка занимается киокусинкай три года. На пробную тренировку её позвал отец. Самое сложное на тренировках, по словам Дианы, – настраивать себя морально, а на самих стартах – справляться с мандражом.
Золотые медали в ката завоевали Алексей Кобычев, Татьяна Барсукова, Марат Гиматов, Ева Черноусова, Максим Ким и Диана Черенда. В кумите на высшую ступень пьедестала поднялись 33 спортсмена, включая Андрея Пака, Захара Шляховского, Дмитрия Срайкина, Екатерину Голосову, Полину Ли, Кирилла Хорошилова, Александра Кима, Владислава Добровольского, Артёма Паламарчука, Дмитрия Ваганова, Лидию Балабину, Софию Иванушкину, Дарину Салманову, Артёма Терешкина, Максима Гусева, Никиту Пака, Максима Аликова, Глеба Галкова, Надежду Дехтелинскую, Андрея Городцова, Яну Сорочину, Кирилла Хе, Арсения Шмырова и других.
Президент сахалинской федерации киокусинкай Никита Шимко отметил, что уровень спортсменов растёт с каждым турниром. Победителей всё чаще определяли по взвешиванию или после нескольких дополнительных раундов – это говорит о высокой конкуренции. Впереди у сахалинцев межрегиональный турнир «Русская Крепость» во Владивостоке, а также Кубок и первенство Азии в армянском Гюмри в июне. Там нашу команду представит член сборной России и действующая чемпионка страны Ева Черноусова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?