В Южно-Сахалинске завершился чемпионат России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершился чемпионат России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В третий день соревнований участники разыграли медали в слаломе-гиганте.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областного министерства спорта, турнир прошел на «Горном воздухе» 26 марта. За награды боролись спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Алтайского и Пермского краев, Мурманской и Сахалинской областей. Заместитель министра спорта региона Светлана Ходюш поблагодарила участников и отметила, что острова всегда рады гостям.

По итогам соревнований абсолютными чемпионами стали Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев и Фёдор Иващенко. В категории «стоя» золото завоевали Ворончихина и Бугаев, серебро — Таисья Форьяш из Алтайского края и Иван Васильев из Санкт-Петербурга, бронзу получили Александр Алябьев и Мария Папулова. В категории «мужчины, сидя» победил Станислав Бураков, вторым стал Фёдор Иващенко, третьим — Роман Ефимкин. Старший тренер сборной России Александр Назаров высоко оценил организацию соревнований.