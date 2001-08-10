Лыжная гонка и стрельба: в Южно-Сахалинске стартовал областной фестиваль ГТО

В Южно-Сахалинске дали старт зимнему фестивалю Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Первый день состязаний прошёл на лыже-биатлонном комплексе «Триумф».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, участниками стали более пятидесяти любителей здорового образа жизни. Они представляют Невельский, Холмский, Корсаковский, Анивский, Ногликский, Макаровский округа, а также областной центр. В первый день спортсмены пробовали силы в лыжных гонках на один и два километра, отжиманиях и стрельбе из электронного оружия. Соревнования проходят среди двух возрастных групп: дети 10-11 лет и 12-13 лет.

Участников приветствовала заместитель министра спорта Светлана Ходюш. Она пожелала ребятам проявить свои лучшие физические качества, стальную волю и победный дух. Спортсмен из Невельска Вадим Ким отметил, что трасса на «Триумфе» в этом году изменилась, но ему она понравилась. Погода, по его словам, тоже благоволила большим свершениям.

Во второй день соревнований участников ждут испытания в челночном беге, поднимании туловища из положения лёжа на спине и наклоне вперёд стоя на гимнастической скамье. Победителей и призёров наградят в 14:30.