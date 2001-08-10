На «Горном воздухе» состоялась квалификация чемпионата России по фристайлу в могуле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» стартовали в Южно-Сахалинске. Сегодня на трассе «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» прошли квалификационные заезды. За путёвки в финал боролись более 80 сильнейших спортсменов из восьми регионов страны, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте.
Фристайлисты показывали программы, включающие скоростной спуск по буграм и сложные акробатические элементы, за которые судьи выставляли оценки. По итогам квалификации определяются финалисты, которые продолжат борьбу за медали 18 марта.
Честь регионов защищают представители Красноярского, Краснодарского и Пермского краев, Санкт-Петербурга, Мурманской, Томской, Московской и других областей. Главный судья соревнований Олег Китов отметил, что сахалинский склон находится в отличном состоянии и полностью готов к проведению стартов.
- Прилетели из Красноярска, где проходило первенство, разница во времени всего четыре часа, поэтому восстановиться было легче. Сахалин очень понравился, снег здесь настоящий, это ощущается. Успели посетить краеведческий музей - интересно было познакомиться с историей, - поделилась впечатлениями Анастасия Уткина из Москвы, в активе которой бронза Спартакиады-2024 и четвёртое место на Кубке России.
Чемпион страны 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка Европы Никита Паркачёв рассказал о своих ожиданиях перед выступлением.
- В январе уже приезжал покататься. Первые три дня всегда тяжело привыкать к смене часового пояса, но сегодня уже легче. Курорт здесь один из лучших в стране, трассу вполне можно использовать для международных соревнований. Настроен только на максимальный результат - попадание в тройку. В этом сезоне стартов немного, были отмены этапов, но сейчас нужно доказать самому себе, что способен показывать высший уровень, - подчеркну спортсмен.
Никита также отметил, что теперь в олимпийскую программу входят две дисциплины - индивидуальный и парный могул, что даёт фристайлерам дополнительные возможности для завоевания наград.
18 марта на «Горном воздухе» пройдут финалы в могуле, а 19 марта - соревнования в парном могуле и церемония награждения победителей. Сахалинцев и гостей региона приглашают на зрелищные старты.
Мероприятие организовано в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Это читают
09:30 Сегодня Суд обязал коммунальщиков Южно-Сахалинска заплатить 9,3 миллиона за порчу земли
08:55 Сегодня В Ногликского района состоится приём бойцов СВО и их родственников
08:48 Сегодня Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
09:40 Сегодня Почти 400 жителей Сахалина получили помощь в трудоустройстве с начала года
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 08:48 Сегодня Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 Вчера Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
