На «Горном воздухе» состоялась квалификация чемпионата России по фристайлу в могуле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» стартовали в Южно-Сахалинске. Сегодня на трассе «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» прошли квалификационные заезды. За путёвки в финал боролись более 80 сильнейших спортсменов из восьми регионов страны, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте.

Фристайлисты показывали программы, включающие скоростной спуск по буграм и сложные акробатические элементы, за которые судьи выставляли оценки. По итогам квалификации определяются финалисты, которые продолжат борьбу за медали 18 марта.

Честь регионов защищают представители Красноярского, Краснодарского и Пермского краев, Санкт-Петербурга, Мурманской, Томской, Московской и других областей. Главный судья соревнований Олег Китов отметил, что сахалинский склон находится в отличном состоянии и полностью готов к проведению стартов.

- Прилетели из Красноярска, где проходило первенство, разница во времени всего четыре часа, поэтому восстановиться было легче. Сахалин очень понравился, снег здесь настоящий, это ощущается. Успели посетить краеведческий музей - интересно было познакомиться с историей, - поделилась впечатлениями Анастасия Уткина из Москвы, в активе которой бронза Спартакиады-2024 и четвёртое место на Кубке России.

Чемпион страны 2021 года, победитель и призёр этапов Кубка Европы Никита Паркачёв рассказал о своих ожиданиях перед выступлением.

- В январе уже приезжал покататься. Первые три дня всегда тяжело привыкать к смене часового пояса, но сегодня уже легче. Курорт здесь один из лучших в стране, трассу вполне можно использовать для международных соревнований. Настроен только на максимальный результат - попадание в тройку. В этом сезоне стартов немного, были отмены этапов, но сейчас нужно доказать самому себе, что способен показывать высший уровень, - подчеркну спортсмен.

Никита также отметил, что теперь в олимпийскую программу входят две дисциплины - индивидуальный и парный могул, что даёт фристайлерам дополнительные возможности для завоевания наград.

18 марта на «Горном воздухе» пройдут финалы в могуле, а 19 марта - соревнования в парном могуле и церемония награждения победителей. Сахалинцев и гостей региона приглашают на зрелищные старты.

Мероприятие организовано в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.