Большунов и Пантрина выиграли спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился чемпионат России по лыжным гонкам спринтерскими забегами коньковым стилем. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из России, Беларуси и Китая.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, программа спринта включала квалификацию, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. В квалификации с раздельного старта отбирали 30 лучших, которые затем соревновались в забегах по шесть человек. В финал выходили по два победителя из каждого полуфинала и еще двое с лучшим временем.
У женщин за победу боролись 73 лыжницы. Лучшее время в квалификации показала Наталья Крамаренко из Свердловской области. Сахалинская спортсменка Софья Кузнецова прошла в следующий раунд с 24-го места.
В четвертьфиналах борьба была напряженной. Одна из фавориток Алена Баранова завершила выступления уже после первого забега. А вот сахалинская лыжница во втором четвертьфинале долго лидировала, затем немного откатилась назад, но мощный финиш принес ей путевку в полуфинал.
В полуфинале Софья Кузнецова долго держалась в группе лидеров, но на финише уступила и стала четвертой. Тем не менее высокой скорости хватило, чтобы попасть в финал по времени.
Решающий забег выиграла Елизавета Пантрина из Тюменской области. Второе место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова из Татарстана. Третьей финишировала Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга. Сахалинская лыжница Софья Кузнецова завершила соревнования на пятой позиции.
После гонки чемпионка Елизавета Пантрина призналась, что очень переживала из-за неудачного начала чемпионата, но на спринт настроилась и все получилось. Бронзовый призер Евгения Крупицкая отметила, что для нее попадание в финал стало приятной неожиданностью, и проанализировала тактические особенности трассы.
Взволнованная Софья Кузнецова рассказала, что слышала, как громче всех кричала ее мама на трибунах. Спортсменка рассчитывала попасть в дюжину сильнейших, а выход в финал и пятое место превзошли все ожидания. Для нее это лучший результат в карьере. Кузнецова занимается спринтом всего три года, а до этого бегала длинные дистанции. За успешное выступление сахалинка получила сертификат на 40 тысяч рублей.
В мужском спринте участвовали 66 лыжников. Квалификация выдалась плотной по результатам, и не все фавориты прошли дальше. Сенсацией стало лучшее время Андрея Мельниченко из ХМАО, который в этом сезоне ни разу не попадал в десятку на этапах Кубка России. Неделей ранее он выиграл Сахалинский международный марафон на 50 километров. Олимпийский чемпион Денис Спицов и сахалинские лыжники (лучший — Илья Ерещенко на 52-м месте) в следующий раунд не пробились.
В четвертьфиналах Мельниченко подтвердил свои амбиции и вышел в полуфинал. Александр Большунов финишировал третьим в своем забеге и попал в следующий раунд как лаки-лузер.
В первом полуфинале эффектную победу одержал Александр Терентьев, который незадолго до финиша бежал последним, но мощно ускорился. Второй полуфинал выиграл Егор Митрошин из ХМАО.
Финал у мужчин получился драматичным. Александр Терентьев, претендовавший на медали, упал и наблюдал за развязкой лежа на трассе. Победителем стал Александр Большунов из Татарстана. Серебро завоевал Егор Митрошин. Третье место занял Иван Горбунов из Татарстана, у которого в столкновении с Терентьевым сломалась палка.
Александр Терентьев после гонки заявил, что никого не винит - спринт есть спринт, столкновения случаются. Сергей Ардашев признался, что впервые за сезон не дошел до финала. Александр Бакуров объяснил свое поражение тем, что на повороте был на грани падения.
