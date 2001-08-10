Тихоокеанское
Сахалинец завоевал золотую медаль первенства России по лёгкой атлетике
15:21, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмен из Корсакова Михаил Кожаров завоевал золотую медаль первенства России по лёгкой атлетике в помещении, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Туле и собрали свыше 1000 юниоров и юниорок U20 (18-19 лет) из 60 субъектов России.

По итогам выступлений в беге на дистанции 60 метров воспитанник тренеров Сергея Долгова и Елены Елохиной показал результат 6,77 секунды и завоевал золотую медаль.

