Китайские лыжники примут участие в чемпионате России на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск готовится принять чемпионат России по лыжным гонкам, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
На данный момент известно, что приедет сборная команда страны в полном составе за исключением Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой – они примут участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе.
- Основной состав сборной страны прибудет в Южно-Сахалинск 16 февраля. С 17 числа они уже приступят к тренировочному процессу и будут проходить акклиматизацию. Соревнования начнутся с 25 февраля. Уже сейчас все желающие могут взять бесплатные билеты для того, чтобы прийти и поболеть за спортсменов, - рассказал директор спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
Также на чемпионат России приедут спортсмены провинции Хейлундзян Китайской Народной Республики – Мэн Хун Лян, Ян Лу и Лю Го Вей. Они примут участие во всех дисциплинах кроме эстафеты.
Напомним, соревнования пройдут на лыже-биатлонном комплексе «Триумф». На предстоящих стартах спортсмены примут участие в гонках по семи дисциплинам: спринт свободным стилем, скиатлон на дистанции 20 километров, смешанная эстафета формата 4×5 км, командный спринт классическим стилем, эстафетные гонки среди мужчин и женщин на дистанциях 4×7,5 км, а также масс-старты на 50 км.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
09:26 Сегодня Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
09:42 Сегодня Пожар в частном доме в селе Хоэ привел к гибели местного жителя
09:10 Сегодня Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:26 Сегодня Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
- 09:03 Вчера На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 4 Февраля Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 4 Февраля Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?