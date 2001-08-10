Китайские лыжники примут участие в чемпионате России на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится принять чемпионат России по лыжным гонкам, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

На данный момент известно, что приедет сборная команда страны в полном составе за исключением Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой – они примут участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе.

- Основной состав сборной страны прибудет в Южно-Сахалинск 16 февраля. С 17 числа они уже приступят к тренировочному процессу и будут проходить акклиматизацию. Соревнования начнутся с 25 февраля. Уже сейчас все желающие могут взять бесплатные билеты для того, чтобы прийти и поболеть за спортсменов, - рассказал директор спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Также на чемпионат России приедут спортсмены провинции Хейлундзян Китайской Народной Республики – Мэн Хун Лян, Ян Лу и Лю Го Вей. Они примут участие во всех дисциплинах кроме эстафеты.

Напомним, соревнования пройдут на лыже-биатлонном комплексе «Триумф». На предстоящих стартах спортсмены примут участие в гонках по семи дисциплинам: спринт свободным стилем, скиатлон на дистанции 20 километров, смешанная эстафета формата 4×5 км, командный спринт классическим стилем, эстафетные гонки среди мужчин и женщин на дистанциях 4×7,5 км, а также масс-старты на 50 км.