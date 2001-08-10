Тихоокеанское
15:59, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Более 80 спортсменов выступили на сахалинских соревнованиях по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горнолыжном склоне горы Парковая (Городуха) в Южно-Сахалинске прошли соревнования "Первый рубеж" по дисциплине слалом-бонне. Более восьмидесяти спортсменов приняли участие в стартах, показав свои навыки на подготовленной трассе.

Соревнования собрали как опытных лыжников, так и совсем юных участников. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, один из участников, Иван Анисимов, занимающийся этим видом спорта шесть лет, отметил качественную подготовку трассы и выразил удовлетворение своим выступлением, добавив, что стремится к дальнейшему совершенствованию.

Особое внимание организаторы уделили самым юным возрастным группам. В категории мальчиков 8-9 лет (U-10) победу одержал Артур Епифанов, второе место занял Никита Кондратьев, а третье - Ярослав Епифанов. Среди девочек той же возрастной категории золото завоевала Марьяна Спицына, серебро досталось Алине Ивановой, а бронзу получила Елизавета Кузьменко.

