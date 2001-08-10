В Южно-Сахалинске определили победителей первенства области по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на трассе лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" состоялось первенство Сахалинской области по биатлону, которое собрало 63 спортсмена из Томари, Анивы и островной столицы. Соревнования прошли в пяти возрастных группах и на восьми дистанциях, определив сильнейших в каждой категории.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, самая короткая дистанция в 1,5 километра предназначалась для мальчиков и девочек 2015-2016 годов рождения. Юноши и девушки 2013-2014 годов рождения соревновались на дистанциях 4 и 4,8 километра соответственно. Для старших возрастных групп дистанции увеличивались до 5, 6, 7,5, 10 и 17,5 километров.

По итогам состязаний победителями в своих категориях стали Глеб То, Данил Кравцунов, Милана Тумашевская, Данил Новгородцев, Максим Песцов, Кирилл Логинов, Мария Никулина, Дарина Волгина и Вера Греко. Итоговые протоколы соревнований опубликовали в официальных источниках.