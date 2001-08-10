Тихоокеанское
11:53, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске завершился традиционный Новогодний турнир по фехтованию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился традиционный Новогодний турнир по фехтованию, собравший более 50 сахалинских спортсменов. Участники в четырех возрастных категориях разыграли восемь комплектов наград, выявив сильнейших фехтовальщиков региона.

Соревнования прошли в Центре единоборств города. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир охватил четыре возрастные группы: до 12 лет, до 15 лет, до 18 лет и взрослые спортсмены.

По итогам состязаний победу одержали восемь фехтовальщиков. Среди самых юных участников лучшими стали Мария Жижанкова и Алексей Аюгов. В возрастной категории до 15 лет золото завоевали София Маврина и Илья Ким. В группе до 18 лет чемпионами турнира стали Мария Бойчук и Артём Лим. Среди взрослых спортсменов победу праздновали Юлия Татаренко и Николай Сёма.

