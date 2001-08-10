Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" начинает выездную серию в Туле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" начинает важную выездную серию в Туле, стремясь прервать череду неудач и сохранить шансы на попадание в зону плей-инфф. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Кормачёва островной коллектив проведет два матча против местного "АКМ-Юниора", пытаясь сократить отставание от зоны плей-инфф, которое сейчас составляет 17 очков.
После шести игр на домашней арене "Сахалинские Акулы" отправились в третью выездную серию, маршрут которой также включает игры в Мытищах и Балашихе. Команда занимает девятую позицию в турнирной таблице, что мотивирует игроков добыть победу в предстоящих встречах. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе клуба, команда настроена решительно и намерена вернуться к победам.
Соперник сахалинцев, тульский "АКМ-Юниор", демонстрирует нестабильную игру. Команда Николая Щедрова недавно прервала семиматчевую серию поражений, одержав победы над столичным "Динамо" и "Красной Машиной - Юниор", однако затем вновь потерпела два поражения в Санкт-Петербурге. На текущий момент туляки занимают седьмую строчку в "Серебряном" дивизионе, имея в активе 15 очков.
Статистика предстоящего противостояния указывает на равные шансы команд. За всю историю встреч в Молодежной хоккейной лиге клубы одержали по шесть побед, однако "Сахалинские Акулы" чаще побеждали в основное время. В предсезонных товарищеских матчах сахалинцы также имели перевес, одержав две победы в трех встречах. Трансляцию матчей можно будет посмотреть на официальном канале МХЛ в YouTube, а также на сайте и в мобильном приложении Лиги.
