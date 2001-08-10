Тихоокеанское
Росгвардейцы продолжают плановые мероприятия по контролю за оборотом оружия
Сахалинцы взяли восемь медалей всероссийских соревнований по тхэквондо

Всероссийские спортивные соревнования по тхэквондо «Кубок Балтийского Моря» прошли в Санкт-Петербурге.

Более 1000 лучших спортсменов со всей страны боролись за медали высших достоинств.

Сахалинскую область представляли 22 спортсмена и 3 тренера.

По итогам напряженной борьбы Альберт Чан и Се Хи Су завоевали золото в своих весовых категориях среди взрослых 18+ и среди кадетов 12-14 лет соответственно. Серебро у Алины Цой среди взрослых 18+ и Евгения Кравченко среди юниоров 15-17 лет. А почетные третьи места заняли Максим Ли среди взрослых 18+, Елизавета Корякина, Алина Цой и Ким Гиль Су среди юниоров 15-17 лет.

Команда сахалинских тхэквондистов примет участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Дальнего Востока» во Владивостоке 4 декабря.

 

