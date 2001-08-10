На Сахалине стартовали соревнования по настольному теннису
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартовали межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России». Турнир собрал в Учебно-тренировочном центре «Восток» более 100 сильнейших спортсменов в возрасте до 12 и до 16 лет из Сахалинской, Самарской, Магаданской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Донецкой Народной Республики.
Южно-Сахалинск является столицей самого спортивного региона нашей страны, поэтому в очередной раз принимает знаковые состязания. К нам приехали спортсмены из 7 субъектов России. Отрадно, что самые юные спортсмены прилетают на Сахалин для получения соревновательной практики. Желаю вам честной борьбы и ярких побед! - напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
Алиса Дегальцева из Донецкой Народной Республики отметила свой серьезный настрой на победу, выиграв встречу с представительницей Приморского края:
- Первая игра прошла 3:0 в пользу меня, чему я безмерно рада! Стараюсь выложится по максимуму, ведь мы приехали побеждать. Занимаюсь настольным теннисом два года и уже имею второй взрослый разряд. Хочу пожелать спортсменам верить в свои силы и никогда не сдаваться! - отметила Алиса.
19 ноября в 15:00 состоятся финальные игры. Поболеть за участников приглашаются все желающие. Вход свободный.
Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.
