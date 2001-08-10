Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2025
Сейчас 01:59
81,05|93,93
Пожарные Поронайска потушили гаражи
17:28, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовали соревнования по настольному теннису

На Сахалине стартовали соревнования по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовали межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России». Турнир собрал в Учебно-тренировочном центре «Восток» более 100 сильнейших спортсменов в возрасте до 12 и до 16 лет из Сахалинской, Самарской, Магаданской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Донецкой Народной Республики. 

Южно-Сахалинск является столицей самого спортивного региона нашей страны, поэтому в очередной раз принимает знаковые состязания. К нам приехали спортсмены из 7 субъектов России. Отрадно, что самые юные спортсмены прилетают на Сахалин для получения соревновательной практики. Желаю вам честной борьбы и ярких побед! - напутствовал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Алиса Дегальцева из Донецкой Народной Республики отметила свой серьезный настрой на победу, выиграв встречу с представительницей Приморского края: 

- Первая игра прошла 3:0 в пользу меня, чему я безмерно рада! Стараюсь выложится по максимуму, ведь мы приехали побеждать. Занимаюсь настольным теннисом два года и уже имею второй взрослый разряд. Хочу пожелать спортсменам верить в свои силы и никогда не сдаваться! - отметила Алиса. 

19 ноября в 15:00 состоятся финальные игры. Поболеть за участников приглашаются все желающие. Вход свободный.

Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта, разработанной по инициативе губернатора. Так, по поручению главы региона, Сахалинская область в 2025 году примет около полусотни мероприятий всероссийского и международного уровней.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?