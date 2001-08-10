Сахалинские спортсменки завоевали золотую медаль на Кубке России по чир спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинки завоевали золотую медаль на Кубке России по чир спорту в Саранске. Более 2000 спортсменов из 43 регионов страны приняли участие в состязании.
Ярким достижением для островного региона стала победа дуэта Даниэлы Бояровой и Миланы Терентьевой в одной из самых зрелищных дисциплин «чир-хип-хоп двойки» в возрастной категории «мужчины/женщины».
Не менее впечатляющих результатов добились и другие сахалинские спортсменки, которые в напряженной борьбе вошли в число сильнейших дуэтов страны. В дисциплине «Чир-джаз двойки» (категория «мужчины/женщины») дуэт в составе Эльвиры Барановой и Русланы Замотаевой заняли почетное 4-е место, обойдя 18 дуэтов из разных уголков России. Их товарищи Алиса Кошкина и Ева Заболотная расположились строчкой ниже, замкнув пятерку лучших двоек в этой категории, где соревновались 22 дуэта.
- Выступление наших девушек — это результат колоссального труда, целеустремленности и высокого профессионализма как самих спортсменок, так и их тренеров. Конкуренция на Кубке России была невероятно высокой, и то, что сахалинские чир спортсменки смогли завоевать золото и войти в пятерку сильнейших в нескольких категориях, говорит о мощном потенциале этого вида спорта в нашем регионе, - отметила председатель сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.
