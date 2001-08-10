Тихоокеанское
информационное агентство
7 Ноября 2025
Сейчас 02:41
81,38|93,76
Двое водителей в Долинском районе привлечены к уголовной ответственности
17:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсменки завоевали золотую медаль на Кубке России по чир спорту

Сахалинские спортсменки завоевали золотую медаль на Кубке России по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинки завоевали золотую медаль на Кубке России по чир спорту в Саранске. Более 2000 спортсменов из 43 регионов страны приняли участие в состязании.

Ярким достижением для островного региона стала победа дуэта Даниэлы Бояровой и Миланы Терентьевой в одной из самых зрелищных дисциплин «чир-хип-хоп двойки» в возрастной категории «мужчины/женщины».

Не менее впечатляющих результатов добились и другие сахалинские спортсменки, которые в напряженной борьбе вошли в число сильнейших дуэтов страны. В дисциплине «Чир-джаз двойки» (категория «мужчины/женщины») дуэт в составе Эльвиры Барановой и Русланы Замотаевой заняли почетное 4-е место, обойдя 18 дуэтов из разных уголков России. Их товарищи Алиса Кошкина и Ева Заболотная расположились строчкой ниже, замкнув пятерку лучших двоек в этой категории, где соревновались 22 дуэта.

- Выступление наших девушек — это результат колоссального труда, целеустремленности и высокого профессионализма как самих спортсменок, так и их тренеров. Конкуренция на Кубке России была невероятно высокой, и то, что сахалинские чир спортсменки смогли завоевать золото и войти в пятерку сильнейших в нескольких категориях, говорит о мощном потенциале этого вида спорта в нашем регионе, - отметила председатель сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?