«Сахалинские Акулы» собрали более 180 тысяч в поддержку семей участников СВО

Минувшие выходные «Сахалинские Акулы» провели два мероприятия со своими болельщиками.

Несмотря на упорное сопротивление островной сборной, победа осталась за хозяевами льда – командой «Сахалинские Акулы». Они вырвали лидерство буквально на последних минутах встречи, завершив её итоговым счётом 10:9. Этот исход вызвал бурю восторга среди болельщиков и стал достойным финалом праздника хоккея на острове.

Матч выдался равным и бескомпромиссным. Обе стороны продемонстрировали высокий уровень мастерства, скорость реакции и тактическое мышление. Игра была насыщенной яркими эпизодами, острыми атаками и неожиданными поворотами сюжета.

Особенностью нынешнего мероприятия стало включение в команду сборной Сахалина представительниц прекрасной половины человечества из состава женской команды «Сахалин». Их участие придало встрече дополнительный шарм и привлекло внимание зрителей всех возрастов.

Вечером 1 ноября в ледовом комплексе Арена-Сити состоялся ежегодный праздничный хоккейный матч, ставший настоящим праздником спорта и эмоций для сахалинцев. Традиционно сильные соперники вышли на лёд, чтобы показать болельщикам захватывающий поединок.

В воскресный день молодежная хоккейная команда «Сахалинские Акулы» провела незабываемый праздник для своих поклонников. Это мероприятие стало важным событием, объединившим любителей хоккея и оказавшим реальную поддержку нуждающимся жителям региона.

Благотворительная акция прошла в атмосфере радости и веселья. Участниками стали не только профессиональные спортсмены, но и обычные жители города, которые смогли насладиться игрой вместе с любимыми игроками. Во время массового катания гости имели возможность пообщаться с участниками команды, сделать памятные фотографии и обменяться позитивными впечатлениями.

Главной целью акции являлось сбор денежных средств на благое дело. Благодаря активности болельщиков и спонсоров удалось собрать внушительную сумму — 188 900 рублей, которая пойдет на оказание помощи семьям военнослужащих, проходящих службу на территории специальной военной операции. Эта сумма станет значительным вкладом в поддержание семей наших защитников, обеспечивая их необходимыми ресурсами и поддержкой.

Мероприятие оставило неизгладимый след в сердцах многих жителей Южно-Сахалинска. Оно напомнило людям о важности взаимопомощи и поддержки друг друга даже в трудные времена. Для некоторых участников этот день стал ярким примером участия каждого гражданина в важных социальных инициативах своего региона.

Таким образом, воскресный день на льду стал не только веселым спортивным мероприятием, но и символом единения и заботы о ближних.