Сахалинский спортсмен завоевал серебро на Кубке России по тхэквондо среди глухих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанник южно-сахалинской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Игорь Ким стал серебряным призёром общероссийских соревнований по тхэквондо. Кубок России по спорту глухих проходил в Таганроге и собрал сильнейших спортсменов со всей страны.
Представитель островного региона показал блестящий результат, одержав победы над спортсменами из Дагестана. В решающем поединке сахалинец уступил лишь представителю Ростова-на-Дону. Особенностью выступления Игоря стало то, что все свои победы он одержал, выступая с травмой. Тренером спортсмена является Денис Чунгириевич Ким.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
09:00 Сегодня Свыше 86 тысяч заявок принято горячей линией ЖКХ за пять лет работы
10:14 Сегодня Сахалинцы перевели мошенникам более 25 миллионов рублей
12:00 Сегодня Новый сезон программы «Взгляды» дополнится 3D-форматом
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:49 Сегодня Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях
- 16:56 Сегодня «Фасады, крыши и коммуникации»: в Южно-Сахалинске продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
- 16:26 Сегодня В Вахрушеве продолжается строительство очистных сооружений
- 15:47 Сегодня Из тысяч участников – в топ: три блогера из Сахалинской области приглашены на финал проекта «ТопБЛОГ»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?