Сахалинский спортсмен завоевал серебро на Кубке России по тхэквондо среди глухих

Воспитанник южно-сахалинской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Игорь Ким стал серебряным призёром общероссийских соревнований по тхэквондо. Кубок России по спорту глухих проходил в Таганроге и собрал сильнейших спортсменов со всей страны.

Представитель островного региона показал блестящий результат, одержав победы над спортсменами из Дагестана. В решающем поединке сахалинец уступил лишь представителю Ростова-на-Дону. Особенностью выступления Игоря стало то, что все свои победы он одержал, выступая с травмой. Тренером спортсмена является Денис Чунгириевич Ким.

