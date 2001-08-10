Сахалинский спортсмен завоевал серебро на этапе Кубка России по прыжкам с трамплина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Александр Баженов завоевал серебряную медаль на престижных всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта показал отличный результат на V этапе Кубка России в Чайковском.

В категории "мужчины, HS 85-109, свыше 110, без снега" за медали боролись 37 спортсменов из 10 регионов страны. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, Баженов показал результаты прыжков на 90,5 и 93 метра, набрав в сумме 216,2 очка.

Это выступление принесло сахалинскому спортсмену заслуженное второе место и серебряную медаль соревнований. Успех Александра Баженова стал значимым достижением для всего островного спорта и продемонстрировал высокий уровень подготовки сахалинских прыгунов с трамплина.