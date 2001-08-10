Южно-Сахалинск готовится к проведению чемпионата России по лыжным гонкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске приступили к подготовке к проведению чемпионата России по лыжным гонкам, который пройдёт с 24 февраля по 9 марта 2026 года. В течение нескольких дней в областном центре работали технические делегаты Федерации лыжных гонок России. Вместе с представителями спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта они провели выездные рабочие совещания, осмотрели трассы, спортивные объекты.

В составе делегации от ФЛГР на Сахалин прибыли главный специалист Игорь Беломестнов и главный судья предстоящих соревнований Валерий Махт. По итогам их визита состоялось совещание с участием заместителя министра спорта островного региона Станислава Тюрина, директора СШОР зимних видов спорта Михаила Шамсутдинова и технических специалистов спорт учреждения.

"Чемпионат России - это особенные соревнования, которые будут продолжаться 15 дней и где будут представлены все дисциплины, существующие в лыжных гонках. Некоторые из них на Сахалине не проводились никогда. Моя цель - это участие в оргкомитете, чтобы понимать, кто будет заниматься какими вопросами. На чемпионате есть ряд особенностей, которые необходимо будет учесть. Во-первых, будет прямая трансляция на федеральный телеканал "Матч ТВ". Уже пробежались, посмотрели необходимые помещения для работы всех служб. Южно-Сахалинск - это особая территория. Достаточно компактная. Много было проведено комплексных мероприятий и разного уровня: взрослые, детские. Когда решался вопрос отдачи чемпионата в ту или иную территорию, конечно, это всё рассматривалось. Базовые возможности - есть: проживание, трансфер, размещение, питание, спортивный объект. Но нужно ещё некоторые вещи доработать и подготовить. Есть время, чтобы сделать всё то, что требуется", - рассказал Валерий Махт.

На предстоящем чемпионате России мужчины и женщины будут соревноваться в семи дисциплинах: спринте свободным стилем, скиатлоне 20 км, смешанной эстафете 4×5 км, командном спринте классическим стилем, эстафете 4×7,5 км у мужчин и женщин, а также масс-старт 50 км.

"После посещения региона мы получим от Федерации лыжных гонок заключение, где будет прописано, что ещё предстоит сделать в рамках подготовки к соревнованиям. В середине сентября мы ожидаем специалистов "Матч ТВ", которые тоже всё посмотрят и дадут указания по тем работам, которые нужно будет провести. Многое нам удалось обсудить. Уже со следующей недели начнутся работы по подготовке голографической локации трассы. Предстоит выполнить ряд внутренних работ по стадиону, где нужно будет завершить и продлить финиш. Впереди много работы, много работы по организации", - отметил Михаил Шамсутдинов.

Напомним, решение о проведении чемпионата России на Сахалине было озвучено во время проведения одного из этапов Кубка России по лыжероллерам президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе во время встречи с губернатором региона Валерием Лимаренко. Тогда он отметил, что у Сахалинской области есть всё необходимое для мероприятий столь высокого уровня, в том числе современные спорткомплексы и лыжные трассы. Они подходят не только для начинающих спортсменов и физкультурников, но и для атлетов уровня сборной. Дальний Восток - будущее России, а Сахалинская область становится спортивным центром федерального округа.