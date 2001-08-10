Сахалинские стрелки завоевали медали на первенстве России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские стрелки показали блестящие результаты на первенстве России в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, воспитанники местной спортшколы завоевали личные и командные награды и вошли в состав национальной сборной.

На престижных соревнованиях, где собрались 516 участников из 37 регионов страны, сахалинцы продемонстрировали высокий класс. Виктория Васильева стала чемпионкой России в стрельбе из карабина среди девушек 16-20 лет. Артём Свержик взял серебро в дисциплине "карабин пневматический, стандартный класс" среди юношей 11-15 лет, а Михаил Кимежук едва не попал на пьедестал в этой же категории.

В командном зачёте сборная Сахалинской области в составе Артёма Свержика, Михаила Кимежука, Виктории Васильевой и Юрия Светлякова завоевала серебряные медали. Такой успех позволил островным спортсменам войти в состав сборной России для участия в международных соревнованиях.