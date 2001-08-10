Сахалинская тяжелоатлетка завоевала золото на первенстве Европы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская тяжелоатлетка Полина Павлович стала чемпионкой Европы среди девушек до 15 лет, проходившего в Мадриде. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, 14-летняя спортсменка показала блестящий результат в весовой категории до 63 кг, набрав в сумме двоеборья 194 кг.

Воспитанница тренера Максима Шейко из холмской спортивной школы продемонстрировала выдающуюся технику: в рывке она подняла 86 кг, а в толчке улучшила результат до 108 кг. Эти показатели принесли Павлович не только золото в общем зачете, но и малые золотые медали за каждое упражнение.

Полина Павлович с внушительным отрывом в 29 кг опередила ближайшую конкурентку - словацкую спортсменку Линду Сврчкову. Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки российских тяжелоатлетов и эффективность системы спортивной подготовки в Сахалинской области.