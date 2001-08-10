Тихоокеанское
информационное агентство
31 Июля 2025
Сейчас 07:50
81,83|94,95
На Парамушире сохраняется угроза цунами
11:03, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская тяжелоатлетка завоевала золото на первенстве Европы

Сахалинская тяжелоатлетка завоевала золото на первенстве Европы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская тяжелоатлетка Полина Павлович стала чемпионкой Европы среди девушек до 15 лет, проходившего в Мадриде. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, 14-летняя спортсменка показала блестящий результат в весовой категории до 63 кг, набрав в сумме двоеборья 194 кг.

Воспитанница тренера Максима Шейко из холмской спортивной школы продемонстрировала выдающуюся технику: в рывке она подняла 86 кг, а в толчке улучшила результат до 108 кг. Эти показатели принесли Павлович не только золото в общем зачете, но и малые золотые медали за каждое упражнение.

Полина Павлович с внушительным отрывом в 29 кг опередила ближайшую конкурентку - словацкую спортсменку Линду Сврчкову. Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки российских тяжелоатлетов и эффективность системы спортивной подготовки в Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?