Южно-Сахалинск принял второй этап Кубка России по лыжероллерам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился II этап Кубка России по лыжероллерам, собравший 55 спортсменов из 12 регионов страны. Среди участников были такие звёзды, как чемпион мира Иван Жилинский и олимпийский чемпион Сергей Устюгов, а почётным гостем стала трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования прошли в рамках госпрограммы "Спорт России" при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Первый заместитель губернатора Сергей Байдаков отметил, что проведение крупных всероссийских стартов становится доброй традицией для островного региона. В первый день спортсмены состязались в суперспринте свободным стилем на 200-метровой дистанции.

Главный судья соревнований Игорь Мещеряков высоко оценил организацию мероприятия: "Сахалин показал себя с лучшей стороны. Мы увидели бескомпромиссную борьбу, а финальные раунды стали настоящим украшением турнира". Среди женщин победу одержала Виктория Лукашова из Тульской области, второе место заняла Ольга Летучева из Санкт-Петербурга, третье - Арина Старцева из Воронежской области.

Настоящую сенсацию преподнёс Павел Макаров из Ленинградской области, который в мужском зачёте сумел обойти многолетнего лидера Ивана Жилинского. "Победить своего учителя - это дорогого стоит, - поделился эмоциями Макаров. - Эта медаль первая в моей карьере". Бронзу среди мужчин завоевал Евгений Багрев из Воронежской области.