Тихоокеанское
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13:23, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Более 40 сахалинских сноубордистов получили знаки отличия ГТО

Более 40 сахалинских сноубордистов получили знаки отличия ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) воспитанникам и тренерам отделения сноуборда спортивной СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

Всего нормативы ГТО выполнил 41 спортсмен, а также два тренера отделения. Из них 13 – на бронзовый знак отличия, шестеро получили серебряные знаки, ещё 24 стали золотыми значкистами.

- Поздравляю вас с достижениями. Это не просто награды, это признание вашей силы, выносливости, характера и дисциплины. Выполнение нормативов ГТО – это вызов, который требует не только физической подготовки, но и моральной выдержки. Особенно ценно, что вы, в череде постоянных тренировок и соревнований, находите в себе силы и желание участвовать во Всероссийском комплексе. Это говорит о вашей многогранности и целеустремлённости! – отметил Станислав Тюрин.

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