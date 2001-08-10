Более 40 сахалинских сноубордистов получили знаки отличия ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) воспитанникам и тренерам отделения сноуборда спортивной СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

Всего нормативы ГТО выполнил 41 спортсмен, а также два тренера отделения. Из них 13 – на бронзовый знак отличия, шестеро получили серебряные знаки, ещё 24 стали золотыми значкистами.

- Поздравляю вас с достижениями. Это не просто награды, это признание вашей силы, выносливости, характера и дисциплины. Выполнение нормативов ГТО – это вызов, который требует не только физической подготовки, но и моральной выдержки. Особенно ценно, что вы, в череде постоянных тренировок и соревнований, находите в себе силы и желание участвовать во Всероссийском комплексе. Это говорит о вашей многогранности и целеустремлённости! – отметил Станислав Тюрин.