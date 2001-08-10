Более 40 сахалинских сноубордистов получили знаки отличия ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) воспитанникам и тренерам отделения сноуборда спортивной СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.
Всего нормативы ГТО выполнил 41 спортсмен, а также два тренера отделения. Из них 13 – на бронзовый знак отличия, шестеро получили серебряные знаки, ещё 24 стали золотыми значкистами.
- Поздравляю вас с достижениями. Это не просто награды, это признание вашей силы, выносливости, характера и дисциплины. Выполнение нормативов ГТО – это вызов, который требует не только физической подготовки, но и моральной выдержки. Особенно ценно, что вы, в череде постоянных тренировок и соревнований, находите в себе силы и желание участвовать во Всероссийском комплексе. Это говорит о вашей многогранности и целеустремлённости! – отметил Станислав Тюрин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
09:00 16 Июня Чемпионат России по страйкболу стартовал в Южно-Сахалинске
17:42 16 Июня С заботой о здоровье: администрация города и медицинские учреждения объединяют усилия для проведения диспансеризации
12:51 16 Июня Зеленый, современный, процветающий и передовой: горожане поделились мнениями, каким хотят видеть Южно-Сахалинск
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
Выбор редакции
- 17:15 Вчера «Помним о важном»: в школах Южно-Сахалинска проходят мероприятия ко Дню памяти и скорби
- 16:40 Вчера Обрел любовь и карьерные перспективы: как изменилась судьба участника СВО Дениса Ушакова по возвращении домой
- 15:23 Вчера Ветеран сахалинской авиации Любовь Чернова отмечает 97-летие
- 14:47 Вчера Почти 70 деревьев убраны в Южно-Сахалинске при расчистке русел рек
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?