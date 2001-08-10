Тихоокеанское
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15:31, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Юные всадники Сахалина отметили День защиты детей спортивными победами

Юные всадники Сахалина отметили День защиты детей спортивными победами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые региональные соревнования по конкуру «Конкур Лоу Левел», посвящённые Дню защиты детей, прошли на базе конноспортивного клуба «Золотой мустанг» в селе Троицкое.
В течение двух дней более 70 спортсменов демонстрировали мастерство управления лошадьми на маршрутах высотой от 40 до 120 см.
-С каждым годом интерес к конному спорту растёт – в этот раз участвовало рекордное количество пар! Такие старты незаменимы для отработки технических навыков перед более крупными турнирами. Важно, что конкур воспитывает не только спортивный дух, но и гуманное отношение к лошади, как к партнёру, - рассказала судья первой национальной категории по конному спорту Ольга Петелина.
По итогам состязаний сильнейшими в своих категориях маршрутов разных высот стали Яна Ведерникова, Анастасия Кублова, Дарья Лиховая, Анастасия Мурзина, Вероника Тучкова, София Дурова, Ольга Жигулина, Вероника Шабанова, Полина Зубцова, Светлана Макухина, Нелли Суходолова, Вероника Шаботинская.
Высокого признания добились два участника – им присвоили второй спортивный разряд. Еще двое талантливых всадников получили третий спортивный разряд.

          

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