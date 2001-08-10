В Южно-Сахалинске разыграли "Кубок Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду учебно-тренировочного центра «Восток» завершился турнир по хоккею с мячом «Кубок Победы», посвященный 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Как рассказал ТИА «Острова» в региональном минспорте, в соревнованиях приняли участие три команды из Поронайска, Невельска и Южно-Сахалинска, которые не только боролись за победу, но и подчеркнули преемственность поколений, сохраняя традиции силы и единства.
Председатель организации Александр Тен отметил, что турнир — это не просто спортивное событие, а дань памяти героическому подвигу военного поколения. Особенно важно, что молодёжь активно перенимает эстафету у ветеранов, сохраняя дух этого благородного вида спорта. Игрок команды из Поронайска Валерий Файзульянов добавил, что хоккей с мячом остаётся популярным на острове, о чём свидетельствует большое количество молодых участников. Уже в сентябре 2025 года запланирован международный турнир, в котором примут участие сборные из Хабаровска и Китайской Народной Республики. Тренер команды из Южно-Сахалинска Сергей Пак рассказал об особенностях бенди: на поле одновременно играют 22 человека, силовые приёмы запрещены, а вратарь ловит мяч руками без клюшки, что делает этот вид спорта ближе к футболу.
По результатам соревнований, проходивших по круговой системе, команда из Невельска заняла первое место, опередив спортсменов из Поронайска, получивших серебро. Почетное третье место досталось хоккеистам из Южно-Сахалинска. Турнир стал настоящим праздником спорта и патриотизма, объединившим болельщиков и участников вокруг общей цели — почтить память героев и продемонстрировать высокий уровень мастерства.
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