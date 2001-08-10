Сахалинские бадминтонисты завоевали медали на Кубке Хабаровского края
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские бадминтонисты продемонстрировали выдающиеся результаты на первенстве и Кубке Хабаровского края, завоевав две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. В соревнованиях, которые проходили в течение двух дней, приняли участие более 160 спортсменов из четырех регионов Дальнего Востока, что подчеркивает высокий уровень конкуренции.
В индивидуальных соревнованиях в своей возрастной категории Вадим Мельников стал сильнейшим как в одиночных, так и в парных играх. Команда Сахалина также смогла пополнить свою медальную копилку серебром, которое принесли Алина Чуприна, Вера Гаврилец и Анна Степушенко. Вера Гаврилец заняла третье место в одиночном разряде, подтверждая свои спортивные достижения.
На Кубке Хабаровского края сахалинские спортсмены продолжили радовать своими успехами. Мужская пара Игорь и Алексей Магур завоевала бронзовые медали, а девушки Анастасия Ким и Валерия Максимович стали серебряными призерами турнира, проявив отличные навыки и командный дух. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, результаты турнира свидетельствуют о растущем уровне бадминтона на Сахалине и готовности спортсменов к новым вызовам.
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