Сахалинские бадминтонисты завоевали медали на Кубке Хабаровского края

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские бадминтонисты продемонстрировали выдающиеся результаты на первенстве и Кубке Хабаровского края, завоевав две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. В соревнованиях, которые проходили в течение двух дней, приняли участие более 160 спортсменов из четырех регионов Дальнего Востока, что подчеркивает высокий уровень конкуренции.

В индивидуальных соревнованиях в своей возрастной категории Вадим Мельников стал сильнейшим как в одиночных, так и в парных играх. Команда Сахалина также смогла пополнить свою медальную копилку серебром, которое принесли Алина Чуприна, Вера Гаврилец и Анна Степушенко. Вера Гаврилец заняла третье место в одиночном разряде, подтверждая свои спортивные достижения.

На Кубке Хабаровского края сахалинские спортсмены продолжили радовать своими успехами. Мужская пара Игорь и Алексей Магур завоевала бронзовые медали, а девушки Анастасия Ким и Валерия Максимович стали серебряными призерами турнира, проявив отличные навыки и командный дух. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, результаты турнира свидетельствуют о растущем уровне бадминтона на Сахалине и готовности спортсменов к новым вызовам.