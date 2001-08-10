Сахалинские паралимпийцы завоевали пять медалей на чемпионате России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские паралимпийцы триумфально выступили на чемпионате России по сноуборду среди спортсменов с ПОДА, завоевав пять медалей. Как сообщает ТИА "Острова", соревнования в Миассе собрали 35 участников из десяти регионов страны, где островные атлеты показали выдающиеся результаты.

Всеволод Щеглов принес команде золото в бэнкед слаломе и серебро в сноуборд-кроссе. "Особенно впечатлило выступление Полины Новаковской, которая стала двукратной чемпионкой, победив в обеих дисциплинах", - отметили в областной федерации паралимпийского спорта. Владимир Игушкин дополнил успех команды серебряной наградой в бэнкед слаломе.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки сахалинских паралимпийцев. "Наши спортсмены продемонстрировали не только мастерство, но и настоящий бойцовский характер", - подчеркнули в команде. Успех на чемпионате страны открывает перед атлетами новые перспективы для участия в международных соревнованиях