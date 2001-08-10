Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2025
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18:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские паралимпийцы завоевали пять медалей на чемпионате России по сноуборду

Сахалинские паралимпийцы завоевали пять медалей на чемпионате России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские паралимпийцы триумфально выступили на чемпионате России по сноуборду среди спортсменов с ПОДА, завоевав пять медалей. Как сообщает ТИА "Острова", соревнования в Миассе собрали 35 участников из десяти регионов страны, где островные атлеты показали выдающиеся результаты.

Всеволод Щеглов принес команде золото в бэнкед слаломе и серебро в сноуборд-кроссе. "Особенно впечатлило выступление Полины Новаковской, которая стала двукратной чемпионкой, победив в обеих дисциплинах", - отметили в областной федерации паралимпийского спорта. Владимир Игушкин дополнил успех команды серебряной наградой в бэнкед слаломе.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки сахалинских паралимпийцев. "Наши спортсмены продемонстрировали не только мастерство, но и настоящий бойцовский характер", - подчеркнули в команде. Успех на чемпионате страны открывает перед атлетами новые перспективы для участия в международных соревнованиях

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