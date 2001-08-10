Сахалин примет Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международные соревнования «IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду» пройдут в Южно-Сахалинске с 28 по 30 марта. От Урала до Дальнего Востока подобные соревнования ещё не проходили. Право проведения доверили островному региону, как одному из самых спортивных субъектов нашей страны с современной инфраструктурой, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Местом масштабных стартов станет Центр водных видов спорта «Волна». Здесь выступят сильнейшие спортсмены России, Белоруссии, Армении, Эквадора, Аргентины и Кубы.
- Март насыщен международными соревнованиями по прыжкам в воду. Учитывая количество стартов, мы хотим задействовать как можно больше спортсменов в них. На Кубке Евразийских стран на Сахалине спортсмены смогут показать себя перед чемпионатом и Кубком мира, - отметил вице-президент Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин.
Сборную команду РФ представят именитые спортсмены, в их числе чемпионы Европы Кристина Ильиных, Виталия Королева, Мария Полякова, Илья Молчанов и другие.
Зрители смогут увидеть зрелищные прыжки в воду по олимпийским дисциплинам в индивидуальных и синхронных дисциплинах и парных прыжках с 3-х метрового трамплина и 10-метровой вышки. Всего будет разыграно 8 комплектов наград.
Церемония открытия мероприятия состоится 28 марта в 15:00. В соревновательные дни 28 и 29 марта начало в 10:00, а 30 марта в 11:00.
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