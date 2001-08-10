Чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо пройдёт на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свыше 350 спортсменов из 5 регионов страны померятся силами на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ГТФ в Южно-Сахалинске с 21 по 23 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Лучшие тхэквондисты Дальнего Востока оспорят медали и путёвки на чемпионат России в дисциплинах хъёнг (демонстрация техники), массоги (поединки), стоп-балл (балл присуждается спортсмену, который первым нанесет точный удар по противнику), а также одной из самых зрелищных действ - командных спаррингах 6х6 и 3х3.
На соревнованиях выступят младшие спортсмены от 10 до 17 лет и взрослые. Участники будут состязаться в более чем 20 весовых категориях.
Яркие, бескомпромиссные поединки, настоящий накал страстей и отточенная техника — всё это ждёт зрителей в учебно-тренировочном центре «Восток» с 10.00 до 18.00 часов. Церемония открытия состоится 21 марта в 12.00. Вход свободный.
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