Сахалинские учителя физической культуры познакомились с тэг-регби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обучающий семинар, посвященный тэг-регби, прошел в Южно-Сахалинске. Участниками мероприятия стали учителя физической культуры и другие специалисты образовательных учреждений и организаций Сахалинской области. Мероприятие организованно при поддержке региональных министерства спорта и министерства образования, Управления Росгвардии по Сахалинской области и академии регби «Сибирь», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Тэг-регби – это бесконтактная версия регби, в которой вместо захватов игроки срывают с пояса соперника специальные ленты или тэги. Поэтому такая игра доступна для всех возрастов и уровней физической подготовки, ведь снижается риск получения травм. На семинаре мы поговорили об основных элементах тэг-регби, о правилах, стратегиях и тактиках, - отметили организаторы мероприятия.

Семинар состоял из теоретических и практических занятий. О методиках преподавания тэг-регби участникам рассказал опытный тренер Сергей Мурашкин из Красноярска.

В практической части педагоги активно участвовали в игровых упражнениях, отрабатывая навыки работы с мячом и взаимодействия в команде. Организаторы демонстрировали различные игровые ситуации и предлагали методики и упражнения для проведения занятий по тэг-регби.