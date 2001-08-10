Специалисты завершили подготовку трасс для сахалинского лыжного марафона памяти Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

50-километровая трасса XXVI сахалинского лыжного марафона, посвящённого памяти И.П. Фархутдинова готова. Она открыта для всех желающих, любители лыжного спорта могут пройти всю дистанцию до посёлка Лесное Корсаковского района. За её состоянием будут следить на постоянной основе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В этом году в некоторых местах высота сугробов составляет более 4-х метров. Технических специалистов такие объёмы не пугают. Наоборот, они рады, что лыжня будет качественной.

- На ратраке мы проходим круг, чтобы сделать дистанцию на 50 километров. Итого у нас получается 80 километров. Снега выпало много. Трасса будет хорошая. Есть перемёты, неровности, которые мы ровняем. Особенно на участке вдоль моря – там постоянно выдувает. Приходится со стороны ратраком толкать снег, делать так, чтобы его везде хватило. Стараемся для спортсменов, хочется, чтобы им было комфортно бежать, - поделился подробностями оператор ратрака Михаил Демидов.

Технические специалисты работали днём и ночью, чтобы соблюдать правила безопасности и избежать неприятных столкновений с лыжниками.

- Каждый год мы заранее готовим трассу сахалинского марафона. Наши местные спортсмены раньше всех участников начинают подготовку. Учитывая, что в центральной части региона снега нет, то нам в этом плане повезло. После каждых осадков мы будем вновь приводить всю дистанцию в соответствие, - отметил директор сахалинского марафона Михаил Шамсутдинов.

Напомним, сахалинский лыжный марафон пройдёт 8 и 9 марта. Регистрация для участников открыта на сайте XXVI сахалинского лыжного марафона https://skisakhmarathon.ru/. На данный момент уже побит рекорд по количеству участников: заявки подали более тысячи спортсменов. В первый день свободным стилем пробежит 842 лыжника. Во второй день классическим стилем трассу преодолеет более 220 участников. В этом году у любителей лыжных гонок есть возможность пробежать 5 км. Также организаторы ждут самых маленьких участников.