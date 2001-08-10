Юные курильчане определили сильнейших в регби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II-й тур Регбийной школьной лиги Сахалинской области в дивизионе «Итуруп» прошёл в Курильске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В борьбу за лидерство на площадке спортивного зала ФОК «Косатка» вступили команды, представляющие школы сёл Рейдово, Буревестник, Горячие Ключи и города Курильска.

По итогам соревнований победу в младшей группе одержала команда СОШ г. Курильска.

В средней группе первое место также у ребят из Курильска. Вторыми стали школьники из Буревестника. На третью ступень пьедестала поднялась команды школы из Горячих Ключей.

В старшей группе лидерство у ребят из Рейдово. Победу им уступила команда Курильска. Третье место у школы Горячих Ключей.