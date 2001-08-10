Юные курильчане определили сильнейших в регби
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
II-й тур Регбийной школьной лиги Сахалинской области в дивизионе «Итуруп» прошёл в Курильске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В борьбу за лидерство на площадке спортивного зала ФОК «Косатка» вступили команды, представляющие школы сёл Рейдово, Буревестник, Горячие Ключи и города Курильска.
По итогам соревнований победу в младшей группе одержала команда СОШ г. Курильска.
В средней группе первое место также у ребят из Курильска. Вторыми стали школьники из Буревестника. На третью ступень пьедестала поднялась команды школы из Горячих Ключей.
В старшей группе лидерство у ребят из Рейдово. Победу им уступила команда Курильска. Третье место у школы Горячих Ключей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня 169 нарушений правил дорожного движение пресечено за прошедшие сутки на Сахалине
08:55 Сегодня Эксперты ВТБ: бум ИЖС на Дальнем Востоке закончился
09:32 Сегодня На Сахалине продолжается реализация программы по повышению надежности электросетевого комплекса
09:45 Сегодня Юные курильчане определили сильнейших в регби
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
15:47 16 Января Завтра в южных районах Сахалина и Курил ожидается метель
10:22 17 Января На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
Выбор редакции
- 10:16 Сегодня Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
- 14:26 Вчера Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
- 12:27 20 Января На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева
- 10:38 20 Января В Приморье за сутки родились три двойни
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?