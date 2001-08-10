Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают провести воскресный вечер с коньками на льду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа «Кристалл» приглашает жителей города провести вечер на катке. В это воскресенье, 8 декабря, сразу после матча «Кристалл»-«Амур», состоятся сеансы массового катания с 17:00 до 19:45, на большой ледовой арене.

Гостей ждет первоклассный лед, уютная атмосфера и легкая музыка, которая сделает вечер еще приятнее. Для удобства посетителей работает прокат коньков, а сессии стартуют каждый час с перерывами на обновление ледового покрытия.

Стоимость посещения:

- взрослый билет — 250 руб.;

- для детей до 18 лет — 200 руб.;

- прокат одной пары коньков — 200 руб./сеанс.

Расписание сеансов:

с 17:00 до 17:45

с 18:00 до 18:45

с 19:00 до 19:45

Билеты можно приобрести на стойке администратора.