Сахалин увидел всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабный всероссийский турнир по греко-римской борьбе состоялся в Южно-Сахалинске. На ковер вышли около 100 борцов в возрасте до 16 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В программу мероприятия входил мастер-класс, в ходе которого своим богатейшим опытом с юными борцами поделился заслуженный мастер спорта России, призёр чемпионатов Европы и мира Иван Куйлаков.

- Это было очень круто! – фонтанировал эмоциями после мастер-класса борец из Анадыря Максим Шишкин.

Помимо Ивана Куйлакова почетными гостями турнира были директор Центра спортивной подготовки сборных команд России, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов, олимпийский чемпион, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Европы Алан Хугаев.

- У нас были представлены Еврейская Автономная, Амурская, Сахалинская области, Камчатский, Приморский, Хабаровский край. Приятным сюрпризом стал приезд борцов с Чукотки, которым нечасто удается выбраться на состязания такого уровня, - рассказал главный судья соревнований судья всероссийской категории Олег Накагава.

В весе до 35 кг первое место занял островитянин Кирилл Колесников. В категории до 38 кг победил Суннатулло Одилов. На вторую ступень пьедестала запрыгнул Андрей Подрез, на третью – Кирилл Чиркин (все – Сахалин).

Егор Васюков (Сахалин) оказался сильнее конкурентов в весе до 41 кг. Серебряную награду увез на Камчатку Юсиф Сулейманзаде. Бронзовую вручили Александру Чернюку из Ноглик.

В категории до 44 кг доминировали хабаровчане. Первым стал Анатолий Макаров, вторым – Артур Лесной. Третий призер – Карим Бахоров (Сахалин).

В весе до 48 кг также победил хабаровчанин. Отличился Степан Агеев. Медалисты представляли наш остров: Данил Коротких (серебро), Даниил Ли, Владислав Пасько (бронза).

Даниел Дуйшекеев забрал у конкурентов победу в весе до 52 кг. Серебряный призер – Марат Курамагомедов, бронзовые – Даниил Бернадский, Кирилл Семенников (все – Сахалин).

Категория до 57 кг была одной из самых многочисленных. Сильнейший – Александр Швец из Невельска. Со вторым место поздравили Амрулло Исоева из Хабаровского края, с третьим – Гасана Фахритдинова и Ивана Маштакова (Сахалин).

Сахалинец Марат Голоев – триумфатор в весе до 62 кг. Второе место у Станислава Политико, бронза – у Марата Голоева (оба - Сахалин) и хабаровчанина Михаила Пилюкова.

Островной борец Дмитрий Глазков оказался сильнее соперников в весе до 68 кг. Второму месту рад Кирилл Романов (Сахалин), третьему – Яромир Шестюк (Сахалин) и Тимур Дагаев (Хабаровский край).

В весе до 75 кг на пьедестал почета пробились только сахалинцы: Илья Васильев (первое место), Артем Курочкин (второе), Тимур Кузнецов и Нуруллохон Луфтуллоев (третье).

Дмитрий Шевченко (Сахалин) – доминатор веса до 85 кг. Справа от него на пьедестале почета – Игорь Симошин (Хабаровский край), слева – Сергей Шлапак (Сахалин).

Хабаровчанин Михаил Цулая первенствовал в весе до 92 кг. Даниил Деревянко (Сахалин) – на второй строчке итогового протокола, Александр Кузьмин из Амурской области – на третьей.

Илья Чипиков (Сахалин) заслужил аплодисменты за победу в весе до 100 кг. Глеб Зорихин возвращается в Хабаровск с наградой за второе место. Иван Мельников (Сахалин) – третий призер.

Добавим, что победителей представительного турнира подготовили тренеры Б. Яглинов, Н. Ганиев, О. Накагава, Г. Гоков, К. Моргоев, А. Кузнецов, Ци Ин Бок (Сахалин), К. Бабичук, В. Ивакин, А. Минжулин (Хабаровский край).