Бесплатные автобусы будут курсировать для сахалинцев на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для жителей и гостей Южно-Сахалинска, желающих стать зрителями международных соревнований по тяжёлой атлетике «Кубок Дальнего Востока» организуют бесплатные автобусы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
30 ноября от площади Победы общественный транспорт отправится в 14:00 и 15:00. От Учебно-тренировочного центра «Восток» автобусы будут выезжать в 17:30 и 19:00.
Напомним, Сахалинская область впервые примет масштабные международные состязания по тяжёлой атлетике. Турнир соберёт более 200 спортсменов из Камеруна, Кубы, Пакистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Казахстана, Белоруссии и России.
Соревнования стартуют в универсальном зале УТЦ «Восток» 30 ноября и продлятся до 2 декабря ежедневно с 9:00 до 23:00. Церемония открытия 30 ноября в 16:00. Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:25 Сегодня На Сахалине возобновили движение двух междугородних автобусных маршрутов
09:19 Сегодня На Сахалине водитель Лады не смог разъехаться со стоящим автомобилем
10:53 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
08:53 Сегодня В Поронайском районе из-за налипания снега произошло несколько аварийных отключений света
14:36 21 Ноября На Сахалине тренировались отражать атаку беспилотников на буровую площадку
17:24 22 Ноября У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря
17:04 22 Ноября В Южно-Сахалинске прошел фестиваль ко Дню матери
12:38 21 Ноября На Сахалине признаны недействительными декларации на серийный выпуск четырех видов мясной продукции
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 10:53 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
- 12:08 Вчера В аэровокзале "Южно-Сахалинск" стартовала программа подготовки новых сотрудников
- 17:07 26 Ноября 33% жителей Южно-Сахалинска предпочтут подарок-сюрприз на Новый год
- 11:38 26 Ноября Сахалинцам расскажут, как объекты региона получают свои имена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?