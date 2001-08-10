Бесплатные автобусы будут курсировать для сахалинцев на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для жителей и гостей Южно-Сахалинска, желающих стать зрителями международных соревнований по тяжёлой атлетике «Кубок Дальнего Востока» организуют бесплатные автобусы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

30 ноября от площади Победы общественный транспорт отправится в 14:00 и 15:00. От Учебно-тренировочного центра «Восток» автобусы будут выезжать в 17:30 и 19:00.

Напомним, Сахалинская область впервые примет масштабные международные состязания по тяжёлой атлетике. Турнир соберёт более 200 спортсменов из Камеруна, Кубы, Пакистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Казахстана, Белоруссии и России.

Соревнования стартуют в универсальном зале УТЦ «Восток» 30 ноября и продлятся до 2 декабря ежедневно с 9:00 до 23:00. Церемония открытия 30 ноября в 16:00. Вход свободный.