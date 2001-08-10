Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2024
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15:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Бесплатные автобусы будут курсировать для сахалинцев на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике

Бесплатные автобусы будут курсировать для сахалинцев на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для жителей и гостей Южно-Сахалинска, желающих стать зрителями международных соревнований по тяжёлой атлетике «Кубок Дальнего Востока» организуют бесплатные автобусы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

30 ноября от площади Победы общественный транспорт отправится в 14:00 и 15:00. От Учебно-тренировочного центра «Восток» автобусы будут выезжать в 17:30 и 19:00.

Напомним, Сахалинская область впервые примет масштабные международные состязания по тяжёлой атлетике. Турнир соберёт более 200 спортсменов из Камеруна, Кубы, Пакистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Казахстана, Белоруссии и России.

Соревнования стартуют в универсальном зале УТЦ «Восток» 30 ноября и продлятся до 2 декабря ежедневно с 9:00 до 23:00. Церемония открытия 30 ноября в 16:00. Вход свободный.

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