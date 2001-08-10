Сахалинские пловцы разыграли медали региональных первенства и чемпионата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске определили победителей и призеров региональных первенства и чемпионата по плаванию. За медали боролись около 280 спортсменов из Корсакова, Поронайска, Охи, Ноглик, Курильска, Южно-Курильска и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В течение трех дней пловцы состязались на дистанциях 50, 100, 200, 800 и 1000 метров в дисциплинах «брасс», «баттерфляй», «на спине», «вольный стиль», «комплексное плавание».

Также в рамках мероприятия прошли отборочные старты на Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России».