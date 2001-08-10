Сахалинские чир-спортсменки определили сильнейших в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования и спортивный фестиваль по чир спорту «Опять двойка», а также первенство спортшколы «Кристалл» по чир спорту прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Звание сильнейших оспаривали более 90 спортсменов, представляющих Оху, Поронайск, Невельск, Холмск, Корсаков и областной центр.

Участницы состязались в дисциплинах «чир-джаз-двойка», «чир-хип-хоп-двойка» и «чир-фристайл-двойка» в возрастных категориях «мужчины, женщины», «юниоры, юниорки», «юноши, девушки», «мальчики, девочки» и «младшие дети».

В категории «чир-хип-хоп-двойка» среди мальчиков и девочек региональных соревнований «Опять двойка» второе место заняли София Катьянова и Екатерина Третьякова.

- Мы обе занимаемся чир-спортом с трёх лет и уже не первый год выступаем в паре. Очень нравится танцевать. Своим сегодняшним выступлением довольны, смогли показать всё, что планировали, - поделились подробностями 9-летняя Соня и 10-летняя Катя.

По итогам региональных соревнований «Опять двойка» победу в своих категориях одержали Анастасия Азнабьева и Таисия Журавлёва, Каролина Михинкевич и Вероника Половецкая, Елизавета Огонян и Яна Пак, Юна Бе и Виталина Нор, Екатерина Молоткова и Милена Юрова, Мария Матвеева и Алиса Тимофеева, Анфиса Можаровская и Альбина Рощупкина, а также Мария Герасимова и Марина Степанян.

Лучшими первенства СШ «Кристалл» стали Маргарита Будылина и Ульяна Колесник, Мария Бубнова и Мария Устименко, Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина, Ева Заболотная и Алиса Кошкина, Алина Асташенко и Арина Лапушко, а также Даниэла Боярова и Милана Терентьева.

На спортивном фестивале «Опять двойка» первые места заняли Алина Алексеева и София Данильченко, Елизавета Меньшинина и София Швец, Ева Богомолова и Кира Шамрей, а также Милана Афанасьева и Виктория Мирко.