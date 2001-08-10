Сахалинцы стали трехкратными победителями Игр ГТО на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Федерация многоборья ГТО России

Островной регион в третий раз стал обладателем Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО». Масштабные соревнования по многоборью проходили со 2 по 6 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания включали в себя 5 комплексов - «Триатлон ГТО», «Классика ГТО», «Покажи, на что способен», «Спринт вне конкуренции» и «За финал в ответе ВСЕ».

Победу Сахалинской области принесли Николай Войтехович, Александра Понизович, Екатерина Пуговкина, Светлана Вахитова, Александр Дробей и Тихон Скотников. Это спортсмены, показавшие лучшие результаты в отборочном этапе на домашних площадках.

В финале островитяне боролись за победу с командами из десяти дальневосточных регионов. В ходе испытаний сахалинцам вновь удалось завоевать высшую награду Игр.