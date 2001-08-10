В январе Сахалинская область станет местом проведения IV Зимних Молодежных Российско-Китайских Игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8-14 января 2025 года в Южно-Сахалинске пройдут IV Молодежные Российско-Китайские Игры. Презентация состязаний состоялась в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Молодежные Российско-Китайские Игры - знаковое международное спортивное мероприятие. Состязания проводятся в летнем и зимнем формате. Игры стали признанной площадкой для доброго общения, развития культурных связей и обмена спортивным опытом. Прежде зимние Игры проходили в Уфе и китайских городах Харбин и Чанчунь. Четвертые соревнования принимает Сахалинская область.

- Какие дисциплины мы ждем? Прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки. Вот в этих дисциплинах будет острая борьба, потому что резерв и в России, и в Китайской Народной Республике очень хорошо подготовлен, - сказал министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

В ходе презентации было отмечено, что Сахалинская область обладает всей необходимой спортивной инфраструктурой для крупных международных соревнований.

- У нас есть опыт проведения таких состязаний, как «Дети Азии». И мы им воспользуемся, чтобы Молодежные Российско-Китайские игры прошли в соответствии с действующими правилами. Мы сделаем все, чтобы обеспечить достойные условия спортсменам, тренерам и судьям. И будем всем регионом болеть за наших ребят, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В презентации в качестве послов Российско-Китайских игр принимали участие известные российские спортсменки: Вероника Степанова, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и жительница Южно-Сахалинска София Надыршина, чемпионка мира по сноуборду.

- Когда я участвовала ранее в Российско-Китайских играх, для меня было особенно важно, что я выступаю под флагом России. Как раз в это время в большинстве международных состязаний наши атлеты участвовали под нейтральными флагами, без гимна. А здесь, на играх, – праздник, где все люди за спорт, за свои страны, - сказал София Надыршина.

В заключение церемонии Михаил Дегтярев и Валерий Лимаренко вручили послам шарфы с символикой предстоящих игр.