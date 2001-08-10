Сахалинцы поборолись за Кубок по гонкам с препятствиями на стометровке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров, приуроченный ко Дню физкультурника, прошёл на территории ЛБК «Триумф» в Южно-Сахалинске.

Участники из Анивы, Корсакова и областного центра состязались на стандартизированной стометровой полосе, включающей в себя от 7 до 12 испытаний.

Сахалинцев ждали квалификационные забеги с двумя попытками прохождения и лимитом времени. Четыре лучших результата попадали в полуфинал.

По итогам соревнований победу одержали южносахалинцы Сергей Макеев и Марина Пыляева. Вторые места заняли представители областного центра Юрий Лагун и Алёна Матиато. Тройки лидеров замкнули Пётр Разумов из Троицкого и Светлана Голоденко из Корсакова.