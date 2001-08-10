«Тымь» стала обладателем хоккейного Кубка «50-я параллель»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел XII областной турнир по хоккею «Кубок 50-я параллель» (В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»), посвященный годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

В минувшую субботу любительские команды выявляли сильнейшего на льду Учебно-тренировочного центра «Восток».

За право обладать Кубком сражались «Тымь», отстаивавшая честь Тымовского района, «Восток» из Смирных и «Легион», представляющий Углегорский район.

Турнир проходил по круговой системе - все команды сыграли друг с другом. Каждый матч состоял из трёх 20-минутных периодов.

— Это первый турнир в сезоне, ребята очень соскучились по льду. Полгода без коньков, конечно, дают о себе знать. Нас ждёт традиционный турнир, богатый на забитые шайбы и игровые моменты. Но главным украшением этих игр, безусловно, являются сами спортсмены, которые вопреки всему собираются каждый год в честь Великой Победы, чтобы почтить память предков и показать красивую и слаженную игру, - отметил главный судья соревнований Валерий Рада.

Первыми на лёд вышли «Тымь» и «Легион». По итогам игры победу одержала команда хоккеистов из Тымовского со счётом 11:3.

Второй матч турнира провели между углегорским «Легионом» и смирныховским «Востоком». Вторые оказались сильней и завершили противостояние со счётом 3:1.

Заключительный матч провели между собой «Восток» и «Тымь». Спортсмены из Смирных не смогли добраться до ворот тымовчан и потерпели поражение со счётом 5:1.

По итогам турнира обладателями Кубка стали тымовчане. Второе место занял смирныховский «Восток». Почётное третье место досталось команде «Легион».

Лучшим вратарём признан Денис Липунов (Тымь), лучший защитник - Виктор Полярный (Легион), лучший нападающий - Игорь Журавлёв (Восток), лучший бомбардир - Александр Егоров (Тымь), а лучший игрок - Павел Прищеп из команды «Восток».