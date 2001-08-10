Южно-сахалинские пенсионеры оттачивают навыки стрельбы в новом тире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пространство для стрельбы оборудовано на базе центра «Парус», где сегодня работает одна из площадок МАУ «Спортивный город». Активные горожане, среди которых много представителей «серебряного» возраста, занимаются настольным теннисом, спортивными танцами, фитнесом и другими направлениями. Также в новом тире у них есть возможность попробовать свои силы в стрельбе из лазерного и пневматического оружия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жительница Южно-Сахалинска Любовь Предеина рассказала, что впервые взяла в руки пневматическую винтовку в 2016 году, и практически каждый день находит время для любимого занятия. Женщина неоднократно принимала участие в спортивных соревнованиях разного уровня. На региональном этапе спартакиады пенсионеров России её команда — сборная Южно-Сахалинска – завоевала первое место. Теперь спортсмены готовятся проявить себя на финале в Кемерово.

– Каждое утро приезжаю на тренировки. Занимаюсь с большой радостью. Мы обмениваемся мнениями, учимся стрелять и добиваемся неплохих результатов, – поделилась Любовь Предеина.

К занятиям фитнесом и другим спортивным дисциплинам с каждым годом приобщается всё больше жителей областного центра. Как отметил руководитель МАУ «Спортивный город» Илья Прудников, тренировки проходят как в спортивных залах, так и на открытом воздухе в разных точках города. У приверженцев здорового образа жизни есть возможность выбрать удобное расписание. Важность продолжения работы по развитию физкультуры и спорта подчеркнул депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен.

– Много людей старшего поколения ведут активный образ жизни и поддерживают здоровье и открывают для себя самые разные направления. В новом тире у них будет есть возможность пострелять из лазерных винтовок. Уверен, это занятие будет востребовано, – сказал Руслан Тен.

Расписание занятий МАУ «Спортивный город» размещено на сайте и в социальных сетях учреждения. Телефон для справок: 300-874 (доб. 2,3). Адреса площадок, на которых проводятся физкультурно-оздоровительные занятия, отображены на интерактивной карте. Напомним, приобщение граждан к активному образу жизни и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий - одно из приоритетных направлений проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение», которое всецело поддержано мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным.